В РПЦ защитили «Иронию судьбы» от критики митрополита

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме «Ирония судьбы» Эльдара Рязанова. Слова представителя РПЦ передает РИА «Новости».

Легойда подчеркнул, что «Ирония судьбы», как и любое другое произведение искусства, может не нравиться какому-либо человеку.

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«В том числе, и митрополиту. Это его личное мнение. С которым можно соглашаться или не соглашаться», — заметил Легойда.

При этом он выразил мнение, что кинокомедия Рязанова является «прекрасной и доброй новогодней сказкой» о дружбе и любви.

Ранее Марк заявил, что «идея» «Иронии судьбы» «не является положительной» и подчеркнул, что фильм противоречит христианским ценностям.