Общенациональный канал впервые передвинул поздравление Порошенко из-за Зеленского

Общенациональный украинский телеканал «1+1» впервые в истории страны передвинул новогоднее поздравление главы государства. На это обратил внимание портал fraza.ua.

Ранее стало известно, что украинский актер и шоумен Владимир Зеленский официально объявил о своем намерении избираться в президенты Украины.

На портале отметили, что обращение Зеленского вышло в эфир «1+1» за несколько минут до наступления 2019 года. Таким образом, подчеркнули на портале, новогоднее поздравление президента страны Петра Порошенко впервые в истории Украины показали уже после полуночи.