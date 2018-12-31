Первый канал изменит сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске

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Первый канал изменит 31 декабря, в понедельник, сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске.

Об этом рассказали в специальном выпуске новостей.

В частности, в 21.00 мск в эфир выйдет специальный выпуск программы «Время».

В многоэтажном жилом доме в Магнитогорске в ночь на 31 декабря обрушился подъезд. СК России завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»: по предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа.