Первый канал изменит сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске
Первый канал изменит 31 декабря, в понедельник, сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске.
Об этом рассказали в специальном выпуске новостей.
В частности, в 21.00 мск в эфир выйдет специальный выпуск программы «Время».
В многоэтажном жилом доме в Магнитогорске в ночь на 31 декабря обрушился подъезд. СК России завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»: по предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа.