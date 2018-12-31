Умер Майк Тэйлор

Канадский музыкант, член инди-рок-группы Walk off the Earth Майк Тэйлор умер 29 декабря. Об этом сообщается на странице группы в фейсбуке.

Как отмечается, Тэйлор умер во сне по естественным причинам.

«С глубокой грустью сообщаем, что наш любимый брат и член нашей группы Майк «Бородач» Тэйлор умер», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в возрасте 54 лет умер американский барабанщик и продюсер Винсент Пол Эбботт, известный как основатель и участник хеви-метал группы Pantera.