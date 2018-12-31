Цискаридзе рассказал, в чем разница между московской и петербургской школами балета

Николай Цискаридзе, 2004 год Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал о различиях московской и петербургской балетной школы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам артиста, принципиальной разницы между двумя школами нет.

«Совершенно нет никакой разницы. Только в размере сцены. В Большом театре все больше. И грандиозней», — подчеркнул Цискаридзе.

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Он также рассказал, что в Тбилиси и в Москве учился у педагогов, окончивших Ленинградскую школы балета.

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