Больного раком Юдашкина раскритиковали в блогосфере
Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала российского модельера Валентина Юдашкина, сообщает StarHit.
Миро заявила, что хорошо относится к Юдашкину как к человеку, однако, по ее словам, кутюрье разбирается в моде, «как свинья в апельсинах».
«Одни балахоны Пугачевой чего стоят! Надеть на женщину модели «тумбочка» короткий бесформенный чехол — это шарить в пропорциях от слова «совсем»», — написала блогер.
Она также раскритиковала модельера за то, что он не следит за образом своей дочери, которая носит укороченные брюки, не подходящие к ее росту и фигуре.
Как отмечает издание, ранее у Юдашкина диагностировали онкологическое заболевание. В 2016 году ему провели операцию на почке, сейчас он проходит реабилитацию.
Ранее сообщалось, что Пугачева удивила поклонников танцами в мини-юбке.