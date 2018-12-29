Больного раком Юдашкина раскритиковали в блогосфере

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Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала российского модельера Валентина Юдашкина, сообщает StarHit.

Миро заявила, что хорошо относится к Юдашкину как к человеку, однако, по ее словам, кутюрье разбирается в моде, «как свинья в апельсинах».

«Одни балахоны Пугачевой чего стоят! Надеть на женщину модели «тумбочка» короткий бесформенный чехол — это шарить в пропорциях от слова «совсем»», — написала блогер.

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Она также раскритиковала модельера за то, что он не следит за образом своей дочери, которая носит укороченные брюки, не подходящие к ее росту и фигуре.

Как отмечает издание, ранее у Юдашкина диагностировали онкологическое заболевание. В 2016 году ему провели операцию на почке, сейчас он проходит реабилитацию.

Ранее сообщалось, что Пугачева удивила поклонников танцами в мини-юбке.