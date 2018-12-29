Sun сообщила о ланче Абрамовича и Пола Маккартни

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Британский музыкант, бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни провел ланч с российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Об этом сообщила газета Sun.

Отмечается, что встреча прошла в пятницу, 28 декабря, на яхте Абрамовича, которая была пришвартована у карибского острова Сен-Бартелеми. Маккартни прибыл на нее вместе с женой Нэнси Шевелл и дочерью Стеллой Маккартни.

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Издание также подчеркивает, что российский бизнесмен до сих пор не смог получить разрешение на въезд в Великобританию.

Ранее Пол Маккартни дал совет фанатам.