Садальский рассказал о чуде на могиле Екатерины Савиновой

Актер Станислав Садальский в инстаграме рассказал о чуде во время эксгумации тела актрисы Екатерины Савиновой.

«При эксгумации все стали свидетелями чуда - тело Кати оказалось нетленным», — написал Садальский.

По его словам, муж актрисы Евгений Ташков добивался от епархии разрешения перезахоронить Савину по церковному обряду в течении 26 лет.

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Он также напомнил, что актриса имела уникальный голос на три октавы и приехала учится в Москву из сибирской Ельцовки.

Ранее сообщалось, что Садальский поддержал высказавшуюся о Крыме Лолиту.