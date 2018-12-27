В сети появился трейлер фильма «Черное зеркало: Брандашмыг»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем YouTube-канале трейлер к фильму «Черное зеркало: Брандашмыг».
Ранее зрители полагали, что это будет не полноценный фильм, а первая серия пятого сезона сериала «Черное зеркало».
В описании к трейлеру указано, что действие фильма происходит в 1984 году. Программист, который является главным героем картины, разрабатывает игру по фэнтези-роману, однако постепенно границы между видеоигрой и реальностью начинают стираться.
Ранее сообщалось, что американская певица Майли Сайрус появится в новом сезоне «Черного зеркала».