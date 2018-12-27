В сети появился трейлер фильма «Черное зеркало: Брандашмыг»

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Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем YouTube-канале трейлер к фильму «Черное зеркало: Брандашмыг».

Ранее зрители полагали, что это будет не полноценный фильм, а первая серия пятого сезона сериала «Черное зеркало».

В описании к трейлеру указано, что действие фильма происходит в 1984 году. Программист, который является главным героем картины, разрабатывает игру по фэнтези-роману, однако постепенно границы между видеоигрой и реальностью начинают стираться.

Ранее сообщалось, что американская певица Майли Сайрус появится в новом сезоне «Черного зеркала».