Знаменитая сцена из «Один дома» оказалась ненастоящей

Американский актер и сценарист Сет Роген рассказал, что знаменитая сцена из фильма «Один дома», в которой главный герой Кевин смотрит старый фильм, когда приходят доставщик пиццы и грабители, — ненастоящая, передает The Independent.

Роген поделился в своем твиттере, что сцена с черно-белым фильмом «Ангелы с грязными душами» — это не настоящий фильм, а он был специально снят для сцены с главным героем Кевином Маккалистером, которого сыграл Маколей Калкин. Авторы задумывали сделать аллюзию на существующий фильм «Ангелов с грязными лицами» 1938 года.

Реклама

Многие поклонники фильма «Один дома» и знаменитости очень расстроились, ведь эта сцена считается одной самых известных и цитируемых.

«Все детство я думал, что этот старый фильм, который Кевин смотрит в одиночестве, на самом деле существовал и был просто старым фильмом», — поделился в своем твиттере актерКрис Эванс.

Ранее сообщалось, что комедия «Один дома» получит продолжение.