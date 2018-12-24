Кевина Спейси вызвали в суд по делу о сексуальных домогательствах
Американский актер Кевин Спейси, сыгравший главную роль в сериале «Карточный домик», должен явиться в суд по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Boston Globe.
Как отмечается, актеру будет предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления.
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По данным издания, он должен явиться на заседание 7 января.
Подчеркивается, что 20 декабря состоялось досудебное слушание иска в отношении звезды «Карточного домика», в котором он фигурировал под свой настоящей фамилией(Фаулер).
Ранее сообщалось, что массажист обвинил Кевина Спейси в сексуальном насилии.