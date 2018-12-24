Коллеги рассказали о состоянии госпитализированного Юрского

Директор театра имени Моссовета Валентина Панфилова рассказала о состоянии народного артиста Сергея Юрского, о госпитализации которого сообщалось ранее.

По словам Панфиловой, 83-летний Юрский находится в больнице на профилактическом обследовании. «Он чувствует себя нормально», — цитирует Панфилову РИА «Новости».

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Таким образом была опровергнута информация о том, что актер был госпитализирован в тяжелом состоянии. Предполагалось, что причиной плохого самочувствия стала реакция на погоду.

Сергей Юрский известен по ролям в фильмах «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя» и др.