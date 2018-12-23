Кадыров рассказал о своих музыкальных способностях

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своих вокальных способностях. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Москва 24».

По его словам, он хорошо поет, но с рэпом у него сложности.

«…люблю петь с детства, даже помню, как «Три танкиста» и «В лесу родилась елочка» пел», — сказал Кадыров.

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Он добавил, что также знает наизусть чеченские героико-эпические песни и всегда их слушал.

Ранее Кадыров ответил на вопрос о том, есть ли у него президентские амбиции.