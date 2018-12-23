Цунами в Индонезии смыло со сцены музыкантов во время концерта

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Участников индонезийской рок-группы Seventeen смыло со сцены цунами, обрушившимся на Индонезию вечером 22 декабря. Соответствующее видео опубликовал пользователь Rizky Rifangga на YouTube.

Группа давала концерт в то время, когда на побережье Зондского пролива на западе Индонезии обрушилось цунами.

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На кадрах выступления видно, что волна смяла сцену и сбросила с нее членов группы.

О состоянии музыкантов в настоящее время информации нет.

Ранее сообщалось, что число жертв цунами в Индонезии приблизилось к 170.