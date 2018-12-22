Лоза назвал неадекватным лидера группы «Бумбокс» после его слов о России

Музыкант Юрий Лоза заявил, что лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, сравнивший Россию с черной дырой, выступил как неадекватный человек, передает РИА «Новости».

«Когда человек адекватный, он пытается оправдать свои действия… Чем отличаются сумасшедшие? Во-первых, их действия ничем не мотивированы, они могут начать смеяться или делать что-то вне зависимости от того, что происходит вокруг. Во-вторых, они никогда не могут объяснить, зачем это делают. Вторая часть относится к группе «Бумбокс», потому что назвать Россию черной дырой и не объяснить, почему — это деяние как будто неадекватного человека», — сказал Лоза.

Ранее солист украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк объяснил отказ от гастролей на территории России.