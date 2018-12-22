Неизданный альбом группы «Кино» выпустят в Петербурге

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В Санкт-Петербурге будет выпущен не издававшийся ранее альбом группы «Кино». Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, он называется «Любовь – это не шутка».

Как отмечается, исполнители записали его в 1986 году, но обнародовать не стали.

«Оригинальная мастер-лента сохранилась у Игоря Тихомирова (басиста группы. – «Газета.Ru»). Альбом писали на студии Алексея Вишни, но тогда решили не публиковать запись. Она не очень понравилась самой группе», — рассказал нынешний издатель наследия группы «Кино» Максим Кондрашов.

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Музыкальный сборник будет издан как «исторический документ».

Ранее сообщалось, что в сеть попал новый альбом Бейонсе.