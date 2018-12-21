Натали Портман ответила на слухи о возвращении в «Звездные войны»

Натали Портман в новом интервью отреагировала на слухи о том, что вернется в космическую киносагу «Звездные войны» в роли королевы Падме Амидалы, супруги Энакина Скайуокера и матери Люка Скайуокера.

По словам Портман, в снимающемся IX эпизоде франшизы ее персонажа нет, а слухи о возвращении ее очень удивили. «Правда? Ничего об этом не знала. Но это все-таки неправда, потому что я сама не в курсе», — цитирует актрису NME.

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Появления Падме Амидалы поклонники «Звездных войн» ожидали потому, что предполагают увидеть в новом фильме развитие линии семьи Скайуокеров.

Ранее в комиксах по мотивам космической киносаги «Звездные войны» была раскрыта личность отца Дарта Вейдера.