Умер Дмитрий Калинин
Художественный руководитель Нового Арт Театра Дмитрий Калинин скончался в возрасте 52 лет, сообщает РИА «Новости».
Эту информацию подтвердили в театре.
Там также сообщили, что прощание состоится 24 декабря с 8.00 до 10.00 в Новом Арт Театре.
Отпевание и захоронение пройдет в Ярославской области на Новом кладбище Переславля Залесского.
Дмитрий Калинин — театральный режиссер, драматург, актер и педагог. Снимался в фильмах «По прозвищу «Зверь», «Небеса обетованные». В 1997 году был режиссером передач «Детский час», «Спокойный ночи, малыши».