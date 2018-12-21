Умер Дмитрий Калинин

Художественный руководитель Нового Арт Театра Дмитрий Калинин скончался в возрасте 52 лет, сообщает РИА «Новости».

Эту информацию подтвердили в театре.

Там также сообщили, что прощание состоится 24 декабря с 8.00 до 10.00 в Новом Арт Театре.

Отпевание и захоронение пройдет в Ярославской области на Новом кладбище Переславля Залесского.

Дмитрий Калинин — театральный режиссер, драматург, актер и педагог. Снимался в фильмах «По прозвищу «Зверь», «Небеса обетованные». В 1997 году был режиссером передач «Детский час», «Спокойный ночи, малыши».