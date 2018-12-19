Уилл Смит рассказал о цвете кожи джинна в «Аладдине»

Известный американский актер Уилл Смит сообщил, какого цвета будет кожа его персонажа Джинна в ремейке «Аладдина» от Disney, передает Variety.

Как отмечается, пользователи начали задаваться этим вопросом после того, как Смит выложил в инстаграме изображение, на котором он предстает в образе Джинна со своим цветом кожи.

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В комментарии актер затем пояснил: «И да, я буду СИНИМ».

Ранее сообщалось, что Disney показал трейлер детских «Звездных войн».