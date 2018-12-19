Польский эксперт рассказал, почему в него бросили стакан у Соловьева

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Польский эксперт Якуб Корейба объяснил, почему российский телеведущий Дмитрий Куликов бросил в него стакан с водой во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». Об этом сообщает ФАН.

По его словам, конфликт начался задолго до эфира.

«Главное — это не то, что Куликов кинул стакан, это можно списать на его нервное состояние, тут я не специалист и не могу высказываться о причинах. Для меня гораздо важнее, что он до этого назвал меня идиотом, слабоумным и еще нелицеприятными словами из фекально-генитального ряда высказываний, которые я бы не хотел повторять», — отметил Корейба.

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Он подчеркнул, что эти действия останутся на совести обидчика.

Ранее сообщалось, что телеведущий швырнул стакан в польского эксперта на программе Соловьева.