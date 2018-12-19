Телеведущий швырнул стакан в польского эксперта на программе Соловьева

Российский телеведущий Дмитрий Куликов во время дискуссии на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» швырнул стакан с водой в польского эксперта Якуба Корейбу, который мешал ему говорить.

Корейба смог увернуться от стакана, спрятавшись за стойку. Куликов при этом заявил, что намеренно бросил стакан в пол.

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Соловьев во время передачи также обратился к Корейбе с просьбой не перебивать других участников программы.

«Если будете орать, я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятся в пятую точку. Орите у себя в Польше!», — сказал Соловьев.

Ранее Соловьев прокомментировал маркировку его передачи в YouTube.