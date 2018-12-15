Путин поздравил Темирканова с юбилеем
Президент России Владимир Путин лично поздравил дирижера Юрия Темирканова с юбилеем. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства посетил концерт в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии, чтобы поздравить дирижера с 80-летием.
По словам Путина, благодаря Темирканову и музыкантам такого же масштаба простые обыватели получают возможность «погрузиться в волшебный, бесконечный мир музыки».
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«Мы ощущаем его глубину и вселенский масштаб, переживаем такие яркие чувства, которые невозможно описать словами», — подчеркнул президент.
Ранее сообщалось, что Путин высказался по поводу закона о культуре.