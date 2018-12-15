Путин высказался по поводу закона о культуре

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Президент России Владимир Путин в ходе Совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге высказался по поводу принятия закона о культуре. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства выразил надежду на то, что такой закон будет согласован в 2019 году.

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«Это сложный документ, сложный процесс… я надеюсь, что в марте следующего года удастся согласовать все параметры этого закона, имея ввиду, безусловно, и ваши предложения», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин высказал отношение к сексу, наркотикам и протесту в рэпе.