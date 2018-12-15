Путин оценил предложение всем разрешить материться

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания ситуации, в которой у людей не будет возникать желания материться, передает РИА «Новости».

Таким образом он ответил на слова продюсера Игоря Матвиенко о необходимости добиться равных прав в вопросе нецензурной лексики для «традиционных СМИ и не очень традиционных СМИ в виде интернета».

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«Или всем разрешить ругаться, или попробовать урегулировать», — сказал Матвиенко.

Глава государства в шутку назвал подобное предложение революционным.

«Ваше предложение «всем разрешить» — ну, это революционное предложение. Можем начать прямо на совете по культуре», — сказал Путин.

Присутствующие на заседании встретили этот комментарий президента смехом.

«Но вот смешно. Почему нам смешно — потому что мы люди определенного круга. Нужно сделать так, чтобы всем было смешно, и не хотелось», — продолжил он.

Путин также отметил, что почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая говорила ему о том, что нецензурная лексика является частью русского языка.

«Но вопрос только, как это использовать. У нас и разные части тела есть, мы же их не выставляем напоказ каждый раз, когда тепло и холодно», — подчеркнул глава государства.

Он также сказал, что к этой части общей культуры необходимо проявлять осторожное отношение.

«Но с чем я согласен полностью: если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать — это зависит от нас», — добавил Путин.

Ранее Путин высказал отношение к сексу, наркотикам и протесту в рэпе.