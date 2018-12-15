Путин рассказал, в каких городах появятся первые культурные кластеры

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Президент России Владимир Путин заявил о важности создания культурных кластеров в регионах, передает РИА «Новости».

Об этом он сообщил на заседании Совета по культуре и искусству.

По его словам, первые кластеры появятся во Владивостоке, Кемерово, Калининграде и Севастополе.

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«Они соберут на одной площадке филиалы наших ведущих творческих организаций, будут способствовать более полному участию в культурной жизни страны, да и мира, жителей регионов, ну и гостей России, туристов», — заключил Путин.

Российский лидер добавил, что также выбраны творческие вузы, театры и музеи, которые будут там представлены.

Ранее сообщалось, что Путин выпил чаю с мальчиком, которому обещал полет на вертолете.