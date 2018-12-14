Умерла актриса Сондра Локк

Американская актриса Сондра Локк скончалась в возрасте 74 лет, сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, причиной смерти стал сердечный приступ из-за осложнений, вызванных онкологическим заболеванием. Уточняется, что актриса умерла 3 ноября в своем доме в Лос-Анджелесе, но известно об этом стало только сейчас.

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Как отмечается, она снималась во многих картинах с участием Клинта Иствуда, в частности, исполнила главную роль в фильме «Джоси Уэйлс — человек вне закона», где он выступал в качестве режиссера. Во время съемок между ними завязались отношения, которые продлились почти 15 лет.

Локк была номинирована на премию «Оскар» за участие в фильме «Сердце — одинокий охотник» как лучшая актриса второго плана.

Ранее сообщалось, что Клинт Иствуд показал трейлер своего нового фильма «Наркокурьер».