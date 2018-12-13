Режиссер «Университета монстров» займется новым мультфильмом Pixar

Американская анимационная студия Pixar анонсировала новый проект, сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что речь идет о мультфильме «Вперед» («Onward»), выход которого запланирован на 6 марта 2020 года.

По словам режиссера анимационный ленты Дэна Скэнлона («Университет монстров»), сюжет связан с его детством и вдохновлен его взаимоотношениями с братом. В мультфильме речь пойдет о приключениях братьев-эльфов, которые отправятся в путешествие. Озвучивать персонажей ленты будут Крис Пратт, Том Холланд, Джулия Луис-Дрейфус и Октавия Спенсер.

Ранее вышел тизер новой части «Истории игрушек».