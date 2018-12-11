Пранкеры отправили Порошенко в Голливуд

Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили губернатору Калифорнии Джерри Брауну от лица премьера Украины Владимира Гройсмана и посла Украины в США Валерия Чалого, передает kp.ru.

От лица Чалого они спросили у Брауна, влияет ли Россия на промежуточные выборы в стране. «Из доказательств, которые я видел, какое-либо влияние России очень-очень незначительное. У них могли быть намерения, но влияние мизерное», — ответил губернатор, добавив, что на выборы в Америке влияют внутренние игроки — политики, пресса, корпорации и т.д.

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Также пранкеры сообщили Брауну о якобы имеющемся желании президента Украины Петра Порошенко посетить Голливуд и спросили, возможно ли разместить звезду Порошенко на «Аллее славы». «Я не знаю. Это в ведении организации, которая вне моего контроля. Но мы можем это выяснить», — отреагировал Браун.

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