Задержанные украинские моряки пожаловались на пытки русской попсой

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Украинские моряки Андрей Эйдер и Андрей Артеменко, находящиеся в «СИЗО-1 Матросская Тишина» после пересечения государственной границы России, написали письма изданию ТСН об условиях своего содержания.

По словам Эйдера, после полученного при задержании ранения ему трудно опираться на правую ногу и очень не хватает табака. «Песни с «Русского радио» я уже возненавидел, но доступно только оно. Там хоть какие-то новости», — пожаловался он.

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Артеменко, в свою очередь, отметил, что идет на поправку и выразил надежду на скорое возвращение домой.

Ранее Путин и Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.