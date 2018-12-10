Михаил Ефремов заявил, что не устраивал скандал в московской больнице
Актер Михаил Ефремов опроверг сообщения о том, что он устроил скандал в одной из московских клиник, куда он привез на обследование свою мать Аллу Покровскую. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
«Это абсолютно стандартные физиопроцедуры планового характера. Все у нас хорошо, все в порядке. Никаких инцидентов не было. И то, что нас не пускали, это бред», — сказал Ефремов.
Ранее в МХТ имени Чехова отреагировали на сообщения о госпитализации матери Михаила Ефремова.