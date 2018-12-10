В МХТ им. Чехова отреагировали на сообщения о госпитализации матери Михаила Ефремова
Пресс-атташе МХТ им. Чехова Мария Малкина заявила, что Алла Покровская, артистка и педагог Школы-студии МХАТ и мать актера Михаила Ефремова, проходит в московской больнице плановое обследование. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«С Аллой Борисовной все в порядке. Это плановое обследование», — сказала Малкина.
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Она добавила, что Покровская не участвует в спектаклях, которые в данный момент показывает театр.
Ранее сообщалось, что Ефремов устроил скандал в московской больнице, так как долго не мог уехать с территории клиники.