Опубликован трейлер фильма ужасов изгнанного Джеймса Ганна

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Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала трейлер фильма ужасов «ГориЯрко» (BrightBurn), над которым работал режиссер Джеймс Ганн, снявший первые две части «Стражей галактики». Ролик размещен на YouTube-канале компании.

Как отмечается, вместо Ганна картину срежиссировал Дэвид Яровески, а над сценарием работали Брайан Ганн и Марк Ганн. В фильме снились Элизабет Бэнкс(«Голодные игры», «Идеальный голос»), Мередит Хагнер («Подстава») и Дэвид Денман («Могучие рейнджеры»).

Ранее Sony отодвинула дату премьеры фильма ужасов BrightBurn.