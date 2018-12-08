Опубликован трейлер фильма ужасов изгнанного Джеймса Ганна
Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала трейлер фильма ужасов «ГориЯрко» (BrightBurn), над которым работал режиссер Джеймс Ганн, снявший первые две части «Стражей галактики». Ролик размещен на YouTube-канале компании.
Как отмечается, вместо Ганна картину срежиссировал Дэвид Яровески, а над сценарием работали Брайан Ганн и Марк Ганн. В фильме снились Элизабет Бэнкс(«Голодные игры», «Идеальный голос»), Мередит Хагнер («Подстава») и Дэвид Денман («Могучие рейнджеры»).
Ранее Sony отодвинула дату премьеры фильма ужасов BrightBurn.