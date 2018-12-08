В Испании разыскивают владельца «скрипки Страдивари» стоимостью €3 млн

В Испании разыскивают владельца скрипки, которая якобы была изготовлена Антонио Страдивари в XVIII веке. Об этом сообщает местная газета «El Pais».

По мнению некоторых специалистов, стоимость инструмента оценивается в €3 млн. В то же время два эксперта заявили, что скрипка является подделкой XVIII или XIX века.

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Как отмечается, инструмент был изъят правоохранительными органами в 2007 году в ходе спецоперации. Уточняется, что скрипку хотели переправить в Андалусию выходцы из Румынии.

Подчеркивается, что в настоящее время скрипка фигурирует как подлинник на сайте, где публикуется список изъятых властями произведений искусства.

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