El Pais: Шакиру подозревают в Испании в неуплате налогов на €14,5 млн
Налоговая служба Испании подозревает певицу колумбийского происхождения Шакиру в неуплате налогов на сумму €14,5 млн. Об этом пишет испанская газета El Pais.
По данным издания, в ближайшее время прокуратура Испании представит иск против певицы. Налоговые органы Испании считают, что Шакира не заплатила подоходный налог и налог на имущество.
Согласно испанскому законодательству, проживающие на территории королевства более полугода автоматически становятся его налоговыми резидентами. По версии испанских властей, Шакира проживает на территории королевства с 2011 года.
В докладе признается, что ни в один из трех лет с 2012 по 2014 Шакира не находилась на территории Испании более полугода, однако налоговики отметили, что ее отсутствие было вызвано гастролями, и продолжают расследование.
Ранее сообщалось, что в Барселоне ограбили дом Шакиры и Пике.