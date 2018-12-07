МВД открестилось от срывов рэп-концертов

МВД России не отдавало в регионы распоряжений отменять рэп-концерты, передает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы ведомства Игоря Зубова.

«Указаний из центрального аппарата МВД РФ никаких на этот счет нет», — сообщил журналистам Зубов.

За последний месяц в российских регионах были отменены концерты нескольких современных исполнителей: рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и «Френдзона». В ряде случаев организатора рассказывали о том, что перед концертами с ними проводили беседу представители прокуратуры.

Ранее первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что считает глупостью отмены концертов молодежных исполнителей.