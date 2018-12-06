Источник «Газеты.Ru» в Кремле: у правоохранительных органов нет претензий к Сокурову

У правоохранительных органов отсутствуют претензии к кинорежиссеру Александру Сокурову, заявил в четверг «Газете.Ru» источник в Кремле.

Ранее 6 декабря стало известно, что полиция Петроградского района Петербурга проводит проверку «по заявлению гражданина о возможных противоправных действиях», связанных с деятельностью Фонда поддержки кинематографа «Пример интонации».

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Помощница Сокурова Маргарита Афонина тем временем заявила о «доносе бывшего сотрудника», на основании которого якобы и ведется проверка.

«Действия правоохранительных органов были связаны с жалобой бывшего сотрудника фонда, которую правоохранительные структуры обязаны были подвергнуть проверке, — объяснил «Газете.Ru» источник в Кремле. — Дела по итогам проверки заведено не было, судебного преследования не ведется».