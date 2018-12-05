Экс-солистка «Лицея» рассказала о поставленном диагнозе
Солистка группы «Винтаж» и бывшая солистка «Лицея» Анна Плетнева рассказала о диагнозе, который после госпитализации ей поставили врачи. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.
По словам певицы, у нее нашли бактерию легионеллы.
«От этой болезни по сей день погибают 20% заболевших…», — написала Плетнева.
Она добавила, что приходит в форму, но заметила, что пока не готова делать свои фотографии.
Ранее сообщалось, что 26 ноября певица начала задыхаться и потеряла сознание. До ухудшения своего состояния она пыталась лечиться самостоятельно, а 23 и 24 ноября давала концерты.
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С каждым днём всё больше прихожу в себя... Спасибо огромное врачам, которые правильно поставили диагноз «Легионелла» и своевременно среагировали, назначили правильное лечение!!! От этой болезни по сей день погибают 20 % заболевших из за того, что не могут установить правильно диагноз... Я всё это пишу для того, чтобы вы знали, что такое бывает!!! Не поленитесь залезть в интернет и прочитать об этом... Ведь я не знала и была уверена, что справлюсь сама... Пока я не хочу фотографировать себя, но уверена, что к субботе окончательно прийду в форму!!! Люблю вас всех, берегите себя и до встречи в Казани 8 декабря! Фото хочу подписать так: #мнеможнобытьслабойнонужнобытьсильной А как бы вы назвали? Пишите свои варианты! ������������