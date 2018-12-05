Экс-солистка «Лицея» рассказала о поставленном диагнозе

Солистка группы «Винтаж» и бывшая солистка «Лицея» Анна Плетнева рассказала о диагнозе, который после госпитализации ей поставили врачи. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.

По словам певицы, у нее нашли бактерию легионеллы.

«От этой болезни по сей день погибают 20% заболевших…», — написала Плетнева.

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Она добавила, что приходит в форму, но заметила, что пока не готова делать свои фотографии.

Ранее сообщалось, что 26 ноября певица начала задыхаться и потеряла сознание. До ухудшения своего состояния она пыталась лечиться самостоятельно, а 23 и 24 ноября давала концерты.