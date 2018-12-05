В США выбрали лучшие фильмы 2018 года

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Американский институт киноискусства (American Film Institute) выбрал десять лучших фильмов, появившихся в 2018 году. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что в топ-10 вошли музыкальная драма «Звезда родилась», фантастический боевик «Черная пантера», хоррор «Тихое место», а также «Восьмой класс», «Черный клановец», «Дневник пастыря», «Если Бил-стрит могла бы заговорить», «Фаворитка», «Зеленая книга» и «Мэри Поппинс возвращается».

Ранее в США национальный комитет кинокритиков назвал лучшим фильмом 2018 года ««Зеленую книгу», снятую режиссером Питером Фаррелли.