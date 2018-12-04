Стало известно, чьи имена получат Шереметьево и Домодедово

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Московские международные аэропорты Шереметьево и Домодедово будут названы в честь поэта Александра Пушкина и ученого Михаила Ломоносова.

Об этом свидетельствуют результаты конкурса «Великие имена России». Их огласил ведущий Евгений Попов в рамках программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Итоги голосования опубликованы на официальном сайте конкурса.

В Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге, по решению Экспертного совета, будут организованы вторые туры, так как эти города уступили лидирующие позиции в борьбе за популярные имена. По аэропортам Москва (Внуково) и Пенза решения будут приняты в ближайшие дни.