СК возбудил проверку из-за жары в самолете, на котором летел «Чайф»

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Следственный комитет России проведет проверку по факту высокой температуры в самолете, на котором летела группа «Чайф». Об этом говорится в твиттере ведомства.

Как отмечается, СК установит причины и обстоятельства произошедшего.

В ведомстве подчеркнули, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин устроил скандал из-за жары в самолете, следовавшем из Новосибирска в Екатеринбург. Позднее ситуацию прокомментировала представитель музыкантов Марина Залогина.