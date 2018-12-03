СК возбудил проверку из-за жары в самолете, на котором летел «Чайф»
Следственный комитет России проведет проверку по факту высокой температуры в самолете, на котором летела группа «Чайф». Об этом говорится в твиттере ведомства.
Как отмечается, СК установит причины и обстоятельства произошедшего.
В ведомстве подчеркнули, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин устроил скандал из-за жары в самолете, следовавшем из Новосибирска в Екатеринбург. Позднее ситуацию прокомментировала представитель музыкантов Марина Залогина.