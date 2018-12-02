Шнуров в стихах ответил Пригожину на оскорбление своих фанатов

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем инстаграме в стихах ответил продюсеру Иосифу Пригожину, который назвал фанатов группы «лохами» за то, что они «скандируют слово из трех букв».

«Чтобы не прослыть последним лохом,/По себе людей я впредь не меряю/Раз на русском языке петь плохо,/Буду слушать я теперь Валерию», — говорится в тексте стихотворения Шнурова.

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В стихотворении, в котором отсутствуют нецензурные слова, певец также в шутку извинился за то, что «пел как слышится» и пообещал забрать все свои слова обратно.

Ранее Пригожин обозвал фанатов «Ленинграда» за скандирование слова из трех букв.