Представитель группы «Чайф» прокомментировала происшествие в самолете с музыкантами

Пресс-атташе группы «Чайф» Марина Залогина заявила, что музыканты не имеют претензий к авиакомпании S7 после инцидента в самолете Новосибирск — Екатеринбург. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сообщалось, что в самолете было очень жарко из-за неисправности кондиционеров. После того, как экипаж извинился перед музыкантами за происходящее, лидер группы Владимир Шахрин начал спорить со стюардессой, требуя извиниться перед всеми пассажирами рейса.

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«Наш последний тур завершался в Иркутске, из Иркутска прилетели в Новосибирск, из Новосибирска летели домой. И, собственно, на этом рейсе все и произошло сегодня. Как всякое хорошее дело на Руси, наш тур закончился баней», — рассказала Залогина.

Она отметила, что группа не имеет претензий к перевозчику и отметила, что «чувство юмора помогает».