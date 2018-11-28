Вселенная Спайдермена пополнится фильмом о Спайдервумен

Американская кинокомпания Sony Pictures работает над фильмом о Спайдервумен — наделенной суперсилами женщине-пауке — который должен дополнить вселенную человека-паука Питера Паркера. Об этом пишет портал Deadline.

Сообщается, что автором сценария станет Бек Смит. Будущим исполнительным продюсером издание называет Эми Паскаль, а также считает вероятным участие в проекте Ави Арада, Кристофера Миллера и Кристины Штейнберг.

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По данным портала, одним из героев нового фильма станет Гвен Стейси, или Гвен-Паук. Она также появится на экранах в фильме «Человек-паук: Через вселенные», премьера которого запланирована на 27 декабря 2018 года.

Ранее стало известно, что Джаред Лето снимется в спин-оффе по «Человеку-пауку».