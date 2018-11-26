Путин назвал диктора Шатилову легендой отечественного телевидения

Президент России Владимир Путин направил свои поздравления диктору телевидения и радио, народной артистке РСФСР Анне Шатиловой.

Телеграмма на имя диктора, которой 26 ноября исполняется 80 лет, появилась на сайте Кремля.

«Вас – легенду отечественного телевидения – знают и любят многие поколения граждан нашей страны», — написал глава государства в поздравительном обращении. «Ваше удивительное обаяние и интеллигентность, уважительное отношение к зрителю и сегодня служат образцом профессионального мастерства, беззаветной преданности своему призванию», — добавил президент, пожелав Шатиловой здоровья и благополучия.

Анна Шатилова работала на телевидении с 1962 по 1995 год. В 1991—1995 годах была диктором РГТРК «Останкино», в 1997—2001 годах озвучивала анонсы канала ОРТ, сейчас состоит в штате Первого канала.