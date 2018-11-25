В Раде потребовали от Британии отказать Охлобыстину в визе
Депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко заявил, что он обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказать российскому актеру Ивану Охлобыстину в предоставлении визы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его пост в фейсбуке.
Поводом для публикации стало то, что артист находится в списке приглашенных на кинофестиваль «Дни российского кино в Великобритании» в Лондоне.
«Считаю недопустимым для цивилизованной страны выдавать визу и принимать у себя пособника террористов марионеточного оккупационного режима», — написал Геращенко.
Он высказал надежду, что Мэй услышит его просьбу.
Позднее представитель актера Максим Брусницын проинформировал, что тот уже получил британскую визу.
«Охлобыстин едет в Лондон представлять фильм «Временные трудности», визу давно выдали», — прокомментировал ситуацию Брусницын.
Ранее сообщалось, что Иван Охлобыстин сменит кино на литературное творчество.