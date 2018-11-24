Наталья Орейро сняла клип в Балашихе

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, известная в России по главной роли в сериале «Дикий ангел», сняла новогодний видеоклип на песню To Russia with Love («В Россию с любовью». — «Газета.ru») в подмосковной Балашихе. Отрывок из видео она опубликовала на своей странице в инстаграме.

В клипе изображаются несколько городских домов, улиц и квартир с портретами артистки и коврами на стенах. Также съемки проходили в местном Дворце культуры и на улицах.

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Сама Орейро появилась в клипе в образе Снегурочки и спела с жителями Балашихи часть песни на русском языке, а в финале поздравила зрителей с Новым годом.

Певица также призналась, что хотела бы записать альбом полностью на русском языке, передает «Российская газета».

Ранее сообщалось, что Орейро записала песню на русском языке к чемпионату мира — 2018.