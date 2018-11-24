В Детройте продали особняк Ареты Франклин

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Принадлежавший певице Арете Франклин особняк в Детройте продали за $300 тысяч. Об этом сообщает The Detroit News.

По данным издания, общая площадь помещений дома Франклин составляет 520 квадратных метров.

Как отмечается, покупатель вместе с особняком также получил участок площадью около 2 тыс. квадратных метров.

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Ранее сообщалось, что фильм об Арете Франклин снимут с полки через 46 лет после создания.

Арета Франклин скончалась в августе 2018 года в возрасте 76 лет.