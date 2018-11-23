Опубликован тизер к ремейку «Короля Льва»

Студия Walt Disney опубликовала тизер к ремейку мультфильма «Король Лев» на своем канале в ютьюбе.

В ролике показан момент из начала ленты, когда обитатели саванны приходят к скале, чтобы увидеть рождение львенка Симбы, наследника короля Муфасы.

Режиссером ремейка станет Джон Фавро, который ранее переснял «Книгу джунглей». Среди актеров озвучки — комик Джон Оливер, актеры Чиветель Эджиофор и Сет Роген, а также музыкант Дональд Гловер.

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Мультфильм «Король Лев» вышел на экраны в 1994 году. Он получил три «Золотых глобуса» и два «Оскара».

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