Мемуары Мишель Обамы разошлись гигантским тиражом

Книга мемуаров бывшей первой леди США Мишель Обамы «Становление» (Becoming) разошлась тиражом более чем в 1,4 млн экземпляров, сообщает Deadline.

В этот объем продаж вошли цифровые и печатные копии, проданные в США и Канаде с 13 ноября.

Мемуары Мишель Обамы стали бестселлером в первый же день продаж. К данному моменту куплено более 725 тыс. печатных экземпляров книги, тогда как издание авторства другой бывшей первой леди США, Хиллари Клинтон, мемуары «Живая история» (2003) в первую неделю разошлись тиражом в 600 тыс. копий.