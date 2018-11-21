Хью Лори произвели в кавалеры ордена Британской империи

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Британский актер Хью Лори был произведен в кавалеры ордена Британской империи 3-й степени. Об этом сообщается в твиттере британской королевской семьи.

«Актер Хью Лори был награжден орденом Командора Британской империи за службу драматическому искусству. Он сделал успешную карьеру, которая охватывает более 35 лет, в качестве актера, комика, писателя и музыканта», - говорится в официальном сообщении.

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В церемонии награждения принял участие принц Уэльский Чарльз.

Ранее сообщалось, что американский дизайнер впервые станет сэром.